İzmir'de orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Eskioba Mahallesi'nde dün saat 19.05'te başlayan orman yangınına ilişkin, semaverle çay demledikleri sırada yangına sebep oldukları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.