İzmir'de orman yangınları sürüyor: Birçok mahalle boşaltıldı, karayolu kapatıldı

İzmir'in Çeşme ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çeşme'de üç mahalle tahliye edildi, İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Ödemiş'te de birçok mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

ÇEŞME'DE ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in turizm merkezi Çeşme ilçesindeki yangın; dün saat 13.30 sıralarında Ildır Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde başladı.

Alevler kısa süre içerisinde zeytin ağaçlarının da olduğu makilik ve ormanlık alanlara sıçradı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik nedeniyle sivil araçların geçişine kapatıldı. Sadece görevlilerin araçla geçişine izin verilirken bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

ÖDEMİŞ'TE DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.

Tosunlar ve Suçıktı Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangında Tosunlar Mahallesi'ndeki bazı evler zarar gördü.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, devam eden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, Suçıktı Mahallesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 21.30 sıralarında Ödemiş'in Tosunlar ve Suçıktı mahalleri arasında elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu değerlendirdikleri yangının çıktığını söyledi.

Yangının 2 mahalleye sirayet ettiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Her 2 mahallemizdeki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde tahliye etmek için arkadaşlarımız yoğun bir çaba içinde oldular. Dolayısıyla Tosunlar Mahallesi çok süratli bir şekilde tahliye edildi. Ancak Suçıktı Mahallesi'ne yangın geldiğinde vatandaşlarımızın bir bölümü içinde kalmıştı ama jandarmamızın, AFAD'ımızın, orman ekiplerimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çabasıyla tüm vatandaşlarımız salimen tahliye edildiler. Her iki mahallemizde de yangından kaynaklı evlerimizde bazı hasarlar var. Yarın yangınla ilgili durum netleştikten sonra hasar tespitleriyle son durum ortaya çıkacak. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak her 2 yerleşim yerini geçmiş durumda. Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte."