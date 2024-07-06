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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 14:29
  • Giriş: 06.07.2024 14:29
  • Güncelleme: 06.07.2024 14:29
Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yamanlar Dağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının 10.09'da çıktığı, ilk müdahalenin 10.20'de gerçekleştirildiği belirtildi.

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