İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel 25.06.2024 17:42 Giriş: 25.06.2024 17:42

Güncelleme: 25.06.2024 17:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA