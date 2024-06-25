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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 25.06.2024 17:42
  • Giriş: 25.06.2024 17:42
  • Güncelleme: 25.06.2024 17:42
Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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