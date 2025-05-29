İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Elban'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Elban, 2024'te kentte 513 orman yangınının çıktığını, 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallara ilişkin şu bilgileri verdi:

"31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ateş yakmak, mangal yapmak ve izmarit atmak kesinlikle yasak. Biçerdöverler ve tarım makineleri yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda. Kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de bu kapsamın içerisinde. Nadas alanlarında anız yakımı da yasak."

Toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.