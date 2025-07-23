İzmir'de otluk alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı
İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Alevlerin sıçradığı bazı evler zarar gördü.