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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 23.07.2025 18:26
  • Giriş: 23.07.2025 18:26
  • Güncelleme: 23.07.2025 18:29
Kaynak: AA
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı

İzmir'in Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin sıçradığı bazı evler zarar gördü.

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