Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 07.06.2025 15:37
  • Giriş: 07.06.2025 15:37
  • Güncelleme: 07.06.2025 17:09
Kaynak: AA
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BirGün'e Abone Ol