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İzmir'de otluk alanda yangın başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 07.06.2025 15:37
  • Giriş: 07.06.2025 15:37
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:37
Kaynak: AA
İzmir'de otluk alanda yangın başladı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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