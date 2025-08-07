İzmir'de otlukta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de otlukta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.