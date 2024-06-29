İzmir'de oto galerici görünümlü tefeciliğe 2 tutuklama

İzmir'de, kendilerini 'oto galerici' olarak gösterip 'tefecilik' suçu işlediği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de paraya ihtiyacı olan kişilere yönelik oto galerici görünümüyle çek kırma yoluyla tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 6 tüfek, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 115 fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çek ve dijital materyal ele geçirildi.

46 MAĞDUR, 127 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, mağdur ve müştekilere ait çekleri değerinin altında kırıp bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur ve müştekilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 12 şüphelisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.