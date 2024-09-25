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İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü. Ağır yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 25.09.2024 13:48
  • Giriş: 25.09.2024 13:48
  • Güncelleme: 25.09.2024 14:04
Kaynak: AA
İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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