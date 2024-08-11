İzmir'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı

İzmir'de dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 35 N 1522 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Ali A. (68) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A .(24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.