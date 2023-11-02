İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 genç öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.H.Ç. idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ACZ 945 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan motosikletteki M.D.İ. (22), B.C. (21) ve R.S.Y. (21) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.