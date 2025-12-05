İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde seyir halindeki kamyonet, Gümüldür Mahallesi yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Y.K'nin (50) kullandığı kamyonet, Menderes-Seferihisar kara yolu Gümüldür Mahallesi yakınlarında, E.D. (53) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, otomobildeki Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan E.D. Menderes Devlet Hastanesine, Y.K. ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.