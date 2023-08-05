İzmir'de otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, saat 12.30 sıralarında bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Güncel 05.08.2023 13:58 Giriş: 05.08.2023 13:58

Güncelleme: 05.08.2023 14:07 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA