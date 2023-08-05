İzmir'de otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, saat 12.30 sıralarında bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
İzmir'de, otomobilde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Ödemiş’in Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda, saat 12.30 sıralarında otomobilde yangın çıktı.
Alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.