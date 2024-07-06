İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

İzmir Ödemiş'te bir otomobilde yapılan aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi tutuklandı.

Güncel 06.07.2024 10:19 Giriş: 06.07.2024 10:19

Güncelleme: 06.07.2024 10:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA