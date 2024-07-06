İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı
İzmir Ödemiş'te bir otomobilde yapılan aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.
Patlayıcının yurttaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.