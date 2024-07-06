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İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı

İzmir Ödemiş'te bir otomobilde yapılan aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 06.07.2024 10:19
  • Giriş: 06.07.2024 10:19
  • Güncelleme: 06.07.2024 10:28
Kaynak: AA
İzmir'de otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi: 6 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.

Patlayıcının yurttaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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