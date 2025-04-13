İzmir'de otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin müzik sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da otomobilden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheliyi adresine düzenlenen baskında yakaladı.
Aramalarda, şüphelinin otomobilden çaldığı öne sürülen ses sistemi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan otomobildeki hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.