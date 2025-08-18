Giriş / Abone Ol
İzmir'de otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Ajans Haberleri
  18.08.2025 11:41
  • Giriş: 18.08.2025 11:41
  • Güncelleme: 18.08.2025 11:41
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İ.P. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Özmen'e çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

