İzmir'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hastanede öldü
İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Ü.E. idaresindeki 09 ACM 91 plakalı otomobil, 25 Eylül'de Atatürk Caddesi'nde, 11 yaşındaki Sıraç Özberkent'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Özberkent'in cenazesinin Selçuk ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sıraç Özberkent için taziye mesajı yayımladı.