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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki kurye öldü

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 14:39
  • Giriş: 27.12.2023 14:39
  • Güncelleme: 27.12.2023 14:39
Kaynak: AA
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki kurye öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet Bornova viyadüğünde aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Demir, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurye olarak çalışan Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.

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