İzmir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İzmir'in Çiğli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Menemen'den Karşıyaka yönüne giden Emin A. (27) idaresindeki 35 ANL 778 plakalı otomobil, Sasalı mevkisinde aynı istikametteki Selim S'nin kullandığı 35 BS 090 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Faruk Keskinkaya'nın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Emin A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.