İzmir'de panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.K. idaresindeki panelvan ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil İzmir-Menderes kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, panelvan sürücüsü Ç.K. ve araçlardaki M.Y. ile G.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.