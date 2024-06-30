İzmir'de patlama: 4 can kaybı, 35 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi ise yaralandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlama sonucu 11 binanın hasar aldığını paylaştı. Elban, patlamanın bir restoranda meydana geldiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlamının bir kıraathanede gerçekleştiği açıklamasında bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 35 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı alanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir restoranda meydana geldiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlamının bir kıraathanede gerçekleştiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde açıklama yaptı. Vali Elban, sanayi tüpünün patladığını söyleyerek durumu ağır yaralıların olduğunu açıkladı.

Vali, patlama sonucu 11 binanın hasar aldığını paylaştı.

ÖZEL, TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile telefonda görüştü. 4 yurttaşın yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin bilgi alan Özel, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Demir, ekibiyle birlikte patlamanın yaşandığı bölgede oldukları bilgisini verdi.

Patlamada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. / Fotoğraf: AA

YERLİKAYA: YARALI SAYISI 35

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın kıraathanede meydana geldiğini ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.