İzmir'de patlama: 5 can kaybı, 63 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi ise yaralandı. Patlama sonucu 11 binanın hasar aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir restoranda meydana geldiğiniİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kıraathanede gerçekleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 63 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı alanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir restoranda meydana geldiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlamının bir kıraathanede gerçekleştiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinde açıklama yaptı. Vali Elban, sanayi tüpünün patladığını söyleyerek durumu ağır yaralıların olduğunu açıkladı.

Vali, patlama sonucu 11 binanın hasar aldığını paylaştı.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ

Torbalıo ilçesinde meydana gelen patlamanın görüntüsü ortaya çıktı.

ÖZEL, TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak İzmir Valisi Süleyman Elban ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile telefonda görüştü. 5 yurttaşın yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin bilgi alan Özel, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Demir, ekibiyle birlikte patlamanın yaşandığı bölgede oldukları bilgisini verdi.

Patlamada 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. / Fotoğraf: AA

YERLİKAYA: PATLAMA KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın kıraathanede meydana geldiğini açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024

CEMİL TUGAY: 5 ÖLÜ, 63 YARALI VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ölü ve yaralı sayısını güncelledi.

Tugya, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yılmaz Tunç, iki Cumhuriyet savcısının soruşturmaya atandığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya platfotmu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır."

İzmir’de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 30, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şunları söyledi:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

#İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.



Soruşturma titizlikle… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 30, 2024

MÜFERTTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamayla ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."