İzmir'de patlama: Bir kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde meydana gelen patlamada bir ev yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki 75 yaşındaki M.D. yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayın, gaz birikmesi sonucu yaşandığı değerlendiriliyor.