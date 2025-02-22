İzmir'de pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Toprak'ın (38) kullandığı 35 RAY 73 plakalı çekicinin, Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde lastiği patladı.
Emniyet şeridine aracını park eden sürücünün haber vermesi üzerine yardım için Recep Camcı idaresindeki 35 BSG 924 plakalı çekici bölgeye geldi.
Bu sırada aynı istikamette seyreden Muhammed Soylu (25) yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı pikap, önünde ilerleyen kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek 2 araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çekicide bulunan 1 otomobil ile araçların sürücüleri yola savruldu.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Soylu'nun, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.