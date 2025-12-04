İzmir'de pikabın çarptığı çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde geri manevra yapan pikabın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

E.Ş'nin (69) kullandığı 35 AES 285 plakalı pikap, Yıldız Mahallesi 206/5 Sokaktaki bir iş yerinin önünde geri manevra yaparken 9 yaşındaki Nisanur Güzel'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Güzel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis sürücüyü gözaltına alındı.