İzmir'de plastik ambalaj dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1243 Sokak'ta bir plastik ambalaj dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra başka bir iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.