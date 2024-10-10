İzmir'de polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi

İzmir'in Buca ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki demir yüklü tır, Buca'da çevre yolunun Batı çıkışında polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrolde tonaj aşımı belirlenmesi üzerine sürücüye para cezası uygulandı. Polisin aracın otoparka çekileceğini bildirmesi üzerine V.T. tırla kaçmaya çalıştı.

Fotoğraf: AA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan tır, otomobillerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçlardaki sürücüler çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Yaralanan tır sürücüsü V.T. ile otomobilin sürücüsü H.Ç, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir hafif ticari araçta da hasara neden olan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde demir yüklü tırın kaldırıma çıkarak araçların üzerine devrilme anı yer alıyor.