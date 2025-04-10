İzmir'de prefabrik binaya çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Rıfat Çetinkaya'nın (58) kullandığı 06 EPU 355 plakalı kamyon, Zafer Mahallesi'nde özel bir şirkete ait inşaat atıkları geri dönüş merkezinde 2 katlı prefabrik binaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetinkaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.