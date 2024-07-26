İzmir'de radyoaktif atık temizliği gizleniyor: Halk sağlığı sorunlarına yol açabilir

İzmir Gaziemir’de gömülü radyoaktif atıklarla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalardan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi'ne bilgi verilmediği öğrenildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki 70 dönümlük arazide gömülü bulunan radyoaktif maddenin kaldırılması çalışmalarının başladığı öğrenildi. Çalışmalarla ilgili ne İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi’ne bilgi verilmedi. Salı günü başlayan çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Nükleer Atık Kurumu işbirliği ile Ekovar isimli firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Konuyla yakından ilgilenen Avukat Arif Ali Cangı, yapılan çalışmanın denetimsiz ve kontrolsüz olduğuna dikkat çekti. Cangı şunları söyledi: “Konuyla ilgili bilgi istedik, ‘ticari sır’ dediler. Gizli kapaklı bir iş çeviriyorlar. Hiç kimse bilgi alabilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi’nin bile bilgisi yok. Böyle bir nükleer atık temizleme işi olmaz. Orada yapılan işlem sıradan bir temizlik işlemi değil, radyoaktif bulaşıklı tehlikeli atık bertaraf işlemi. Özenli davranılması gerekir. Şu anda zaten orada kurşun atıkları tekrar yanmaya başlamış durumda. Bu yanmayla ortaya çıkan emisyonu o yörede, o bölgede yaşayan insanların soluduğunu düşünün. O başlı başına sağlık sorunu yaratabilir ki bu benim uzmanlığım değil. Bunun için de halk sağlığı uzmanından bilgi almanızda yarar var. Fakat durum hiç de iç açıcı değil, ciddi tehdit oluşturan görüntüler var. Projeye uygun iş yapıyorlar mı onu da bilmiyoruz. Zira biraz acele acele işe başlanmış durumda.”

Cangı, temizleme işleminin hızlanmaya başladığını ve 2017 tarihli ÇED olumlu kararının dolmasına 16 gün kala başladığını belirtti. “Bir ay sonra, 10 Ağustos'ta ÇED olumlu sonuçlarının süresi doluyor. Süre dolmadan apar topar projeyi başlattılar” diyen Cangı, sürecin şeffaf ve uzman denetimde sürdürülmesini söyledi.

“Uzmanların denetiminde yapılmayacak bir iş daha büyük halk sağlığı sorunlarına yol açabilir” diyen Cangı devamında şunları dile getirdi: “Bu atıkların yurt dışından geldiği, bir nükleer santraldan geldiği belli. Nereden, kimin tarafından, hangi yıllarda getirdiği ortaya çıkarılmadığı sürece Türkiye bu tür atıkların çöpü olmaya devam eder. Diğer yandan daha henüz nükleer santralımız olmadan hacim olarak çok büyük olmayan bir atığı bertaraf etmekten, temizlemekten aciz durumdayken bir de nükleer santrallarının devreye girmesiyle onların üreteceği atıkları ne yaparız bilmiyorum. O nedenle nükleer santral sevdasından bir an önce vazgeçilsin.”

Öte yandan konu hakkında Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın yarın basın açıklaması yapacağı öğrenildi.