İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İzmir'de Ramazan ayı boyunca satılacak pidenin fiyatı 30 TL olarak açıklandı.

İzmir Fırıncılar Odası, Ramazan ayı öncesi pide fiyatı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, kentte 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar sürecek Ramazan ayı boyunca 300 gramlık pidenin fiyatının 30 TL olacağı duyuruldu.

İzmir'de geçen yıl 300 gramlık ramazan pidesi 25 TL'den satılmıştı.