İzmir'de Romanlara seyyar çiçek standı

İzmir’de Roman yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denetimindeki belirlenen noktalarda kendileri için hazırlanan stantlarda satış yapabilecek. Stantların dağıtım töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bu şehir, bu memleket sizinle güzel. Bu proje kararlılığımızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sizlerin emeğine, alın terine her zaman sahip çıkacağımızın teminatıdır” dedi.

İzmir’de Roman yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denetimindeki belirlenen noktalarda kendileri için hazırlanan stantlarda satış yapabilecek.

Stantların dağıtım töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bu şehir, bu memleket sizinle güzel. Bu proje kararlılığımızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sizlerin emeğine, alın terine her zaman sahip çıkacağımızın teminatıdır” dedi. Stant alan Roman yurttaşlar da Başkan Soyer’e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan Roman yurttaşların hayat kalitesini arttırmak için örnek bir projeye imza attı. İzmir Çiçekçiler Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Güzel İzmir Çiçekçiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Doğa İncisi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında Romanların çiçek, kestane ve mısır satışı yapabilmeleri için stantlar yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan stantlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle sahiplerine dağıtıldı. Kültürpark’taki törende Başkan Soyer, “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

177 Roman yurttaş, Büyükşehir Belediyesi denetiminde kendileri için oluşturulan satış noktasında, belirlenen ürünlerin satışını yapabilecek.

“ŞEHRİMİZDEKİ REFAHI BÜYÜTÜYORUZ”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Roman yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için yürüttükleri seferberliği bir adım daha ileriye taşıdıklarını ifade ederek, “Birbirimizle uyumdan aldığımız güçle, şehrimizdeki refahı büyütüyoruz. Biliyorum ki Roman kardeşlerimin birçoğu, en temel haklarını diğer vatandaşlarımızla eşit ölçüde kullanamıyor ya da engellerle karşılaşıyor. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında en temel hizmetlere erişim konusunda eksiklikler yaşıyor. Romanlar hep dışlanmış, bu toplumda ötekileştirilmiş, mağdur edilmiş. İşte bu yüzden, Romanlar için pozitif ayrımcılık yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“BİZ HİÇBİR ZAMAN GÖNÜL KIRMADIK”

İzmir'de 5 yıldır bu ilkeden bir an olsun taviz vermeden çalıştıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Belediyemizin imkânlarını Roman vatandaşlarımızın eksikliklerini gidermek ve birbirimizle uyumlu bir yaşamı çoğaltmak için seferber ettik. Nisan 2022'de açtığımız Roman Kültür Merkezi’mizle, Roman kültürünü çok daha derinlemesine anlamamızı sağlayacak bir uyum merkezini şehrimize kazandırdık. Roman vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri hiç şüphesiz ki barınma. İzmir'de başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesinde bunu en büyük önceliğimiz olarak belirledik. Yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı ve belediyemizin garantörlüğü ile tek bir Roman kardeşimizi yerinden etmeden, depreme dayanıklı yeni yuvalarına kavuşturmaya başladık. Uzun lafın kısası, biz hiçbir zaman gönül kırmadık. Elimizden ne geliyorsa, olanca gücümüzle Roman kardeşlerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“ASLA EĞİLMEDİM BUNDAN SONRA KİMSE EĞEMEZ”

Yurttaşların “Dik dur eğilme İzmir halkı seninle” sloganı üzerine Soyer, “Asla eğilmem. Hiç bir zaman eğilmedim. Bundan sonra kimse eğemez” karşılığını verdi. Daha sonra konuşmasını sürdüren Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Bu şehir, bu memleket sizinle güzel. Biz birlikte güzeliz. Artık asla korkmayın. Bundan sonra hiç kimse evinizi başınıza yıkamayacak. Hiç kimse sizi sokakta bırakamayacak. Kimse sizin iş, aş ve eğitim hakkınızı elinizden alamayacak. Hiç kimse Romanların muazzam kültürünü hakir göremeyecek. Buna asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bugün açtığımız seyyar kestane ve çiçek satış noktalarımız, bu kararlılığımızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Sizlerin emeğine, alın terine her zaman sahip çıkacağımızın teminatıdır. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. İzmir'in 8 bin 500 yıllık uyum meydanını hiç durmadan büyüteceğiz. Ayrımcılık karşısında asla taviz vermeyeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehre can katıyorsunuz. Daima çok renk. Daima çok ses. Daima çok nefes, daima İzmir…”

“BİZE VE SOKAK EMEKÇİLERİNE SAHİP ÇIKTINIZ”

Soyer, alanda bulunan stantları dolaşarak, esnafın ikram ettiği mısır ve kestaneden de yedi. Roman yurttaşlar sokak emekçilerine sahip çıkan Başkan Soyer’e teşekkür etti. Stant alan Barış Demirdöven, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın yaptığı proje sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. 3 çocuğuma bakıyorum” dedi.