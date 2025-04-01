İzmir'de sağanak, dolu ve toz taşınımı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'de sağanak, dolu ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Çeşme'de dolu yağışı ile birlikte yollar beyaza bürünürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamura bulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, il genelinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olması istendi. Beklenen sağanak, dün saat 21.00'den itibaren geldi. Özellikle Çeşme ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede kısa süreli dolu da etkili oldu. Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler su ile dolarken, yağmurlu havanın bugün de süreceği bildirildi. Yağmurla birlikte toz taşınımı da etkili oldu. Araçların üzeri çamura bulandı. (DHA)

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