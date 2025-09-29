İzmir'de sağanak etkili oldu

Giriş / Abone Ol
  29.09.2025
Kaynak: DHA
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bugün öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)

