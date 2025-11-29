İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu.

Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.

Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.