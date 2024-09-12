İzmir'de sağanak sonrası sahillerde kirlilik
İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından dün etkili olan sağanak sonrası, debisi yükselen derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka ilçesinin sahilini kirletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası İzmir'de, dün, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Debisi artan derelerdeki yağmur suları denize aktı.
Sağanak sonrası derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka sahilini kirletti. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından sahilde biriken çöpler, halkın tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevredekilerin cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı.