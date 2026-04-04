İzmir'de sağanak yağış etkisi: Tarım arazileri ve kara yolu su altında kaldı

İzmir'de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su baskınları yaşandı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.

  • 04.04.2026 13:53
  • Güncelleme: 04.04.2026 14:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu su altında kaldı.

İlçede dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran yağış bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su baskınları yaşandı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.

Su baskınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler traktörlerle yol kenarındaki kanalları açmak için çalışma başlattı.

