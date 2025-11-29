İzmir'de sağanak: Yollarda çökme meydana geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir kent merkezi ve kıyı ilçelerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün (28 Kasım) başlayan, gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak özellikle Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Kent merkezinde ise yağış sonrası bazı yollarda çökme meydana geldi ve su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlar zarar gördü.

Sokak ve yollarda su birikintileri oluştu / AA

Ortalamanın üzerinde yağış alan kıyı ilçelerinde sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Deniz seviyesinin de yükselmesiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Fotoğraf: DHA

AFAD ve belediye ekipleri hasar tespit ve temizleme çalışmalarını sürdürdü / AA

İş yerleri ve evlerini su basan yurttaşlar ise biriken suları temizlemeye çalıştı.

KUVVETLİ RÜZGAR CAMİNİN MİNARESİNİ YIKTI

Bu arada Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi'ndeki caminin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.

AFAD ve belediye ekipleri hasar tespit ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

KARABURUN'DA METREKAREYE ORTALAMA 165 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünden bu yana İzmir genelinde devam eden yağışların özellikle Karaburun, Foça, Çeşme ve Dikili'de etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karaburun'da son 24 saatte metrekareye 165, Foça'da 137, Çeşme'de 131, Dikili'de 110 kilogram yağış düştü. Deniz seviyesinin de yükselmesiyle birlikte su baskınları yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1200 personel, 342 araç, 200 iş makinesi ve pompa ile su taşkını yaşanan bölgelerde yaşamı normale döndürmek için kesintisiz çalışıyor. İZSU 185 Çağrı Merkezi'ne toplam 106 ihbar geldi. Taleplerin 18'i Çeşme bölgesinden iletilirken, gelen ihbarların 4'ü yol su baskını, 14'ü ise ev su baskını olarak kayda geçti. İtfaiye 112 ihbar hattına iletilen toplam vaka sayısı 61 oldu. İhbarların 44'ü ev su baskını, 11'i iş yeri su baskını, 3'ü hasar tespiti, 2'si araç su baskını sebebiyle oldu."