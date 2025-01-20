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İzmir'de şampanyalı mezuniyet kutlamasına ceza

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova'daki devlet okulunda bir öğretmenin şampanya patlattığı görülen mezuniyet kutlamasına ilişkin kararını verdi.

Güncel
  • 20.01.2025 17:05
  • Giriş: 20.01.2025 17:05
  • Güncelleme: 20.01.2025 17:10
Kaynak: AA
İzmir'de şampanyalı mezuniyet kutlamasına ceza
Fotoğraf: İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

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