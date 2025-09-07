Giriş / Abone Ol
İzmir'de sanayi sitesinde yangın: 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi

İzmir Kemalpaşa'da sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 8 iş yeri ve 3 araç yandı.

  • 07.09.2025 10:40
  • Giriş: 07.09.2025 10:40
  • Güncelleme: 07.09.2025 10:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki dükkanlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.

