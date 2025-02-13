İzmir'de Santorini toplantısı: Vali Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir'de, Ege Denizi’ndeki sismik aktiviteye yönelik olası risk değerlendirmesi bölgesel koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Tüm modellemelere göre Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlamadan ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda" dedi.

Vali Elban, ayrıca orada bir volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da İzmir'de sıkıntıya yol açacak bir kül taşımının olmasının beklenmediğini kaydetti.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana devam eden deprem fırtınası nedeniyle İzmir Valiliği tarafından bugün 'Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda bilim insanları sunum gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban / Fotoğraf: DHA

Toplantıya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özen, ODTÜ İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, bilim insanları, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının ardından konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Süleyman Elban, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde Santorini Adası civarında özellikle adanın kuzeydoğu bölümünde yoğunlaşmış bir şekilde deprem fırtınasının devam ettiğini belirtip, "Bu devam eden fırtınada 5.2'yi geçmemek üzere bugün itibarıyla 2 bin 200'e yakın deprem kaydedildi. Bu depremlerin Ege Denizi'nde ve kıyılarımızda oluşabilecek bir etkisi ya da vatandaşımızı etkilemesi gibi herhangi bir durum ve bunlarla ilgili yapılacak şeylerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptık. AFAD Başkanlığımızdan kıymetli genel müdürlerimiz, AFAD Bilim Kurulu üyeleri, Kandilli Rasathanesi'nden, ilimizin ve ülkemizin kıymetli üniversitelerinden bilim insanlarıyla değerlendirme yaptık. Santorini civarında oluşacak bir depremin volkanik patlamanın ya da oluşacak bir tsunaminin ülkemiz kıyılarına, İzmir kıyılarına etkileri konusu değerlendirildi. Bu etkilerden sonra oluşacak duruma göre alınacak tedbirleri değerlendirdik" dedi.

"30 İLÇENİN TAMAMINA YAYGINLAŞTIRMAYA BAŞLADIK"

28 Ocak'tan bu yana İzmir'de valilik başkanlığında benzer toplantıların yapıldığını hatırlatan Vali Elban, "AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, koordinasyona dahil olan tüm kurumlarımız, belediyelerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Ancak bugün Ankara ve diğer illerden gelen bilim heyeti ve kurumlarımızın ortaklığıyla çalışmalar gözden geçirildi. Deprem hareketliliğinin başladığı günden bu yana AFAD'ımız ilimize hızlı şekilde mobil ikaz ve alarm sistemi gönderdi. Bu sistem Seferihisar'a kuruldu. Afet yönetim merkezlerini 30 ilçenin tamamına yaygınlaştırmaya başladık. İlk günden itibaren AFAD'ımız diğer illerimizden 71 takviye ekip görevlendirdi. Bunun 5'i Seferihisar'da görev yapıyor. Diğeri de il merkezinde herhangi bir olası sıkıntıda görev almak üzere burada bekliyor. Bilim insanlarımızın ve uzman kurumlarımızın değerlendirmesinde Santorini civarında oluşacak bir depremin doğrudan ilimizde olumsuz sonuçlar yaratacak bir etkisi bulunmayacağı sonucuna varılıyor" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Vali Elban şöyle devam etti: