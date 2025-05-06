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İzmir'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 tarım işçisi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 19:43
  • Giriş: 06.05.2025 19:43
  • Güncelleme: 06.05.2025 19:44
Kaynak: AA
İzmir'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 tarım işçisi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hüseyin K.( 41) idaresindeki 45 P 0009 plakalı kamyonet, Horzum Mahallesi Darıovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarım işçilerinin, Çamyayla Mahallesi'ne fidan dikmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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