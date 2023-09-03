İzmir''de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
İzmir’in Karabağlar ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Ali Fuat Erden Mahallesi 9781 Sokak’ta meydana geldi.
Selahattin Faydalı (28) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik yükseklikten yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Faydalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Faydalı’nın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, Faydalı’nın cansız bedeni morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.