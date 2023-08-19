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İzmir'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 11:59
  • Giriş: 19.08.2023 11:59
  • Güncelleme: 19.08.2023 11:59
Kaynak: AA
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İzmir'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Erol idaresindeki otomobil, Ödemiş ilçesinden Tire yönüne giderken Yeğenli Mahallesi girişinde şarampole yuvarlandı.

Ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Erol ile Niyazi Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Erol ve Özsoy'un Ödemiş hayvan pazarından aldıkları keçilerle ilçeye dönerken kaza yaptıkları öne sürüldü. Otomobilin bagajındaki 2 keçinin kazada yara almadığı belirtildi.

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