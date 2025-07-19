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İzmir'de seramik fabrikasında gıda zehirlenmesi: 68 işçi hastaneye başvurdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 68 işçi, yedikleri yemeğin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Güncel
  • 19.07.2025 10:52
  • Giriş: 19.07.2025 10:52
  • Güncelleme: 19.07.2025 11:02
Kaynak: DHA
İzmir'de seramik fabrikasında gıda zehirlenmesi: 68 işçi hastaneye başvurdu
Fotoğraf: DHA

İzmir'de bir seramik fabrikasında yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 68 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kemalpaşa'daki bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 68 işçi, Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet hastanelerine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen işçilerden bazılarına ayakta müdahale edildi. Bazı işçiler de hastanede tedavi altına alındı.

İşçilerin yedikleri yemeklerden incelenmek üzere numune alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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