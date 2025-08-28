İzmir'de servis minibüsü ticari araçla çarpıştı: 1 can kaybı, 12 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
49 yaşındaki M.B. idaresindeki servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolunun Armutlu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 44 yaşındaki Veysi Ekin'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Veysi Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü ve 11 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.