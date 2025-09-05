İzmir'de servis ücretlerinin hesaplanmasıyla ilgili karar

İzmir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinin hesaplanabilmesi amacıyla belediye tarafından web sitesi paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci velileri için yeni bir web sitesini yayına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında servis kullanacak öğrenci velilerinin servis ücretlerini hesaplaması için web adresi açtı.

Veliler, öğrencinin alınacağı konum ve gideceği okulun hem rotası hem mesafesi hem de ücreti web sitesi yoluyla hesaplayabilecek.

ÜCRET TARİFESİ NASIL HESAPLANACAK?

Oluşturulan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr web adresi, vatandaşların kendi ev ve okul konumlarını sisteme girerek, aradaki mesafeyi (kilometre) öğrenmesini sağlayacak. Meclis kararına göre, belirlenen servis ücretinin aylık ve yıllık bazda ne kadar olduğu kriter olacak. Hesaplama yalnızca kilometre bazlı meclis kararı doğrultusunda yapılıyor. Farklı ek kalemler hesaplamaya dahil edilmiyor.