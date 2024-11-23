İzmir'de şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını devirdi

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ise su birikintisinin bulunduğu yollarda ilerlemekte zorlandı.

Şiddetli rüzgar Ortaköy Mahallesi'ndeki caminin kubbesinin külah kısmını devirdi.

Mahalle muhtarı Abdullah Gümüş, AA muhabirine, cami minaresinin külahının devrilmesinin ardından can kaybı ve yaralamanın olmadığını, cemaate zarar gelmemesinden dolayı şanslı olduklarını söyledi.