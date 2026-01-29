İzmir'de şiddetli rüzgar: Vapur seferleri iptal edildi
İZDENİZ, şiddetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.
#izdenizduyuru #izdenizbilgi pic.twitter.com/SSKUz9X4Ji— İzdeniz A.Ş. (@izdenizmir) January 29, 2026