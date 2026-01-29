Giriş / Abone Ol
İzmir'de şiddetli rüzgar: Vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ, şiddetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yurt
  • 29.01.2026 18:49
  • Giriş: 29.01.2026 18:49
  • Güncelleme: 29.01.2026 18:55
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

