İzmir'de şiddetli rüzgar: Vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.